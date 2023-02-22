«Хакерские атаки»: на ярославских радиостанциях сделали сообщение о ракетных ударах по области

Ряд ярославских радиостанций взломали хакеры и сообщили фейковую информацию о ракетных ударах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 22 февраля, ряд местных радиостанций сообщили об угрозе ракетных ударов по Ярославской области. Как сообщают слушатели, тревогу объявил женский голос, на его фоне звучали сирены.

В МЧС России пояснили, что произошла хакерская атака на серверы рядя коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны.

- В эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, - сообщили в Telegram-канале ведомства.