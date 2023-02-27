В Ярославле подсветят мечеть, синагогу и кирху

В Ярославле подсветят 42 здания. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области планируют сделать подсветку на 58 зданиях: 42 – в Ярославле и 16 – в регионе. На сайте Госзакупок опубликован контракт на проектирование, которое должно быть завершено к концу февраля. Заказчиком является департамент региональной политики.

В Ярославле планируют подсветить мечеть, кирху, синагогу, Сретенскую, Вознесенскую и Благовещенскую церкви, а также колокольню церкви Параскевы Пятницы. Кроме того, подсветку сделают на планетарии, здании регионального МЧС, памятнике Леониду Собинову, Октябрьском мосту и мосту, который ведет в парк на острове Даманский.

Красивая подсветка появится на многих зданиях Рыбинска, храмах в Переславле, Большом Селе, Середе, Диево-Городище и многих других населенных пунктах области.