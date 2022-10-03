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Общество3 октября 2022 15:19

В Ярославской области планируют сделать подсветку храмов, административных и исторических зданий

Главы районов должны составить список объектов, которые нужно подсветить в первую очередь
Полина Вачнадзе
Подсветить должны не только объекты Ярославля, но и здания и храмы других городов области

Подсветить должны не только объекты Ярославля, но и здания и храмы других городов области

Фото: Мэрия Ярославля

Работа по художественной подсветке храмов, монастырей, исторических и административных зданий в Ярославской области будет продолжена. Глава региона Михаил Евраев поручил главам районов составить перечень объектов, на которых подсветку нужно сделать в первую очередь.

- Планируем провести переговоры с собственниками. Мы берем на себя административные здания и исторические памятники, а бизнес подсвечивает свои здания, - сказал Михаил Евраев.

Сейчас художественно подсвечен в основном только центр Ярославля – всего около 50 зданий, в том числе, Казанский собор, Знаменская, Сретенская и Крестобогородская церкви. Проект проходил согласование у архитекторов и утверждался на градостроительном совете.

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