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НовостиЗдоровье26 февраля 2023 11:23

В Ярославской области 111 человек заболели коронавирусом 26 февраля

Вылечились 102 пациента
Полина Вачнадзе
В Ярославской области зафиксировано 192 269 случаев заражения COVID-19.

В Ярославской области зафиксировано 192 269 случаев заражения COVID-19.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области продолжает расти число суточных заражений коронавирусом. Сегодня, 26 февраля, этот диагноз поставили 11 жителям региона. Новых смертей, по данным оперштаба, нет. Выписаны 102 пациента, госпитализированы семь человек.

- В Ярославской области зафиксировано 192 269 случаев заражения COVID-19. Это 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в регионе Ярославская область погиб уже 2 891 человек, летальность 1.50%. Полностью вылечили от вируса 187 328 человек, восстановление составляет 97.43%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.