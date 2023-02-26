В Ярославле пропала 16-летняя девушка

В Ярославле пропала девушка. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле начались поиски 16-летней Анастасии Брыковой. Известно, что она ушла из дома в Заволжском районе города сегодня, 26 февраля, и до настоящего времени не вернулась.

На вид девушке 15 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в белую вязаную шапку, белый вязаный шарф, черный пуховик, черные джинсы.

Если вы знаете, где находится Анастасия или видели ее сегодня, позвоните в дежурную часть ОМВД по Заволжскому городскому району по телефону: 8 (4852) 24-02-02 или 02 (с мобильного 102). Информацию о пропавше2й можно сообщить и на горячую линию ЯрСпаса: 8(910)964-08-38.

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