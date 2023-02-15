«Скрытность приводит к печальным последствиям»: волонтер «ЯрСпаса» рассказала о трудностях поисковой работы

Овчарка Зара привела Светлану в ЯрСпас.

Средство от выгорания

На протяжении нескольких лет Светлана Герасимова спасает людей вместе с другими волонтерами «ЯрСпаса». В отряд Светлана пришла со своей овчаркой Зарой, но собака оказалась профнепригодна из-за лишнего веса. Ситуацию попытались исправить, посадив Зару на диету, но она, несмотря на серьезные ограничения в пище, не только не худела, а, казалось, наоборот набирала вес. И совершенно случайно выяснилось, что любимицу поселка тайно от хозяйки подкармливали все сердобольные соседи.

- Потеряетесь - искать вас не пойдем, мы – толстые, – в сердцах сказала тогда им Светлана.

Но «угрозы» свои, конечно, не выполнила. За время тренировок, женщина втянулась в работу отряда, выучилась на оператора «горячей» линии и теперь постоянно ходит с телефоном. Первое время переживала, что не справится. Потом привыкла и стала инфоргом, то есть человеком, который всегда готов прийти на помощь. Она первой общается с заявителем, может вести поиск 24 часа в сутки и принимает на себя весь негатив. Поэтому среди инфоргов очень высок процент выгорания.

– Как же вы справляетесь с этим?

– Прежде всего, помогают мои собаки, у меня несколько такс дома, а они хорошо снимают негатив. Кроме того, мы постоянно занимаемся тренировками, отрабатываем варианты поисков. Это очень хорошо переключает с отрицательных эмоций. Также ведем разные проекты по безопасности.

Поиск без поиска

Жители региона, по мнению Светланы Герасимовой, должны больше доверять волонтерам, тогда и поиски будут завершаться быстрее. Например, один из старичков как будто специально водил отряд поисковиков по лесу, а потом сказал – никакого от вас толку нет, и сам пришел домой. Но это был единственный случай.

Дружная семейка такс – отличный антистресс для Светланы Герасимовой.

Есть и «постоянные клиенты». В одном из поселков живет бабушка, которая теряется каждый в месяц. Ее знают и в «ЯрСпасе», и в полиции. Пока все обходилось, пропавшую находили быстро.

Однако так бывает не всегда. Светлана говорит, что чаще запоминаются именно трагичные случаи.

- Мне непонятно, – рассуждает она, – почему люди скрывают информацию от нас? Ведь дальше сотрудника данные о человеке не идут. В листовках мы указываем минимальные сведения. А вот инфоргу необходимо знать мельчайшие подробности, чтобы правильно построить алгоритм поиска.

Случается, что скрытность приводит к печальным исходам. К примеру, родители не говорят о том, что у ребенка есть особенности развития. А при пропаже взрослых часто скрывают факт зависимости от алкоголя, наркотиков, игромании. Это ведет к тому, что потерявшихся находят слишком поздно.

Команда спасателей.

– Нюансы - это ценная информация для спасателей, ими надо делиться, если вы обращаетесь за помощью, - призывает Светлана. - В таких случаях мы знаем – где искать, куда направить людей.

– Светлана, ваша семья помогает в поисках?

– Муж утверждает, что в доме должен быть хоть один адекватный человек, поэтому не участвует в работе отряда. А сын до ухода на срочную службу активно помогал. Вместе с племянником и своими друзьями они участвовали в тренировках, обучали других. Однажды ребята самостоятельно и успешно провели поиск исчезнувшей подружки. Родители еще не спохватились, а друзья уже нашли девушку. Это так называемый поиск без поиска. Многие ребята после участия в тренировках приходят к нам в отряд. Очень радует, что молодежь растет неравнодушная.

– К чему не можете привыкнуть?

– Столько лет работаю, но никак не могу понять равнодушия людей. Несколько лет назад в Тутаеве пропала восьмилетняя девочка. Ушла вечером из дома и не вернулась. Родители заявили только через сутки. В течение 15 минут после поступления сигнала откликнулись около 50 спасателей, несмотря на то, что был рабочий день. Все закончилось благополучно, на следующий день малышку нашли в Ярославле. Оказывается, вечером она поехала на маршрутке в областной центр, в одном из дворов познакомилась с девочкой, переночевала у новой подружки и утром ушла гулять. Не могу понять – почему родители девочки сразу не спохватились? Почему кондуктор в маршрутке не обратил внимания на одинокого ребенка? Почему родители подружки не позвонили в полицию, не рассказали, что у них ночует незнакомая девочка? Хорошо, что все обошлось. Эта девочка уже выросла, стала настоящей красавицей и собирается замуж.

Другой пример. Семнадцатилетняя студентка одного из ярославских вузов готовилась к первой сессии. Жила она в Некрасовском районе, очень много занималась, ходила к репетиторам. Накануне экзамена пропала, зимой ушла босиком из дома. К счастью, нашлась на следующий день. Девушка пешком пришла в Ярославль и ходила по магазину, там босоножку увидела пожилая пара, привела к себе переночевать. Но эти люди не позвонили ни в полицию, ни в «ЯрСпас». Трудно представить какую ночь пережили родители девушки. Всего один звонок мог прекратить их страдания.

Светлана Герасимова - участник программы Безопасное Детство.

– Люди, наверное, как-то это объясняют?

– Говорят, что им страшно, стыдно, неудобно звонить. Лучше сообщите, наши операторы внимательно выслушают, подскажут что делать. Не бойтесь отвечать на вопросы, все останется на уровне оператора. Если страшно позвонить, то напишите. Иначе последствия могут быть очень печальными для потерявшихся.

– Что посоветуете родителям?

– Больше внимания уделять своим детям. Подавляющее большинство ребят, которые ушли из дома, не находят взаимопонимания в семьях, поэтому идут туда, где их выслушают – к бабушкам и дедушкам, крестным, своим приятелям. А родители считают, что их дети туда не пойдут, звонят нам или в полицию. Родители, поищите своих детей сначала у родных и близких, одноклассников и тренеров!

Очень важно обращать внимание на мелочи. Однажды наша группа искала двух пропавших грибников. Участковый сказал, что их дом заперт на навесной замок. Мы пришли к дому одного из мужчин, обошли его кругом, увидели разбитое окно, а в комнате – мирно спящих потеряшек. Оказывается, они пошли в лес, выпили и решили вернуться. Ключ от дома потеряли, поэтому разбили окно и влезли в него.

Поиск людей – это работа всего отряда, она складывается из людей, один из которых – Светлана Герасимова. Про таких как она сказал Николай Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях». И будут, пока «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят…». Ибо подвиг женщины – ежедневно и ежечасно приводить этот мир в порядок.