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НовостиЗдоровье25 февраля 2023 14:09

В Ярославской области 25 февраля 109 человек заболели коронавирусом

Число суточных заражений растет
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 25 февраля зарегистрировано 109 новых заболеваний коронавирусом.

В Ярославской области 25 февраля зарегистрировано 109 новых заболеваний коронавирусом.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 25 февраля зарегистрировано 109 новых заболеваний коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Новых смертей нет, вылечились 98 пациентов.

- На сегодня, 25 февраля 2023 года, в Ярославской области зафиксировано 192 158 случаев заражения COVID-19. Это 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в регионе Ярославская область погиб уже 2 891 человек, летальность 1.50%. Полностью вылечили от вируса 187 226 человек, восстановление составляет 97.43%, - приводит данные портал coronavirus-control.ru.