Улицу в Дзержинском районе Ярославля назовут в честь погибшего Героя РФ Сергей Сниткина

Улицу в Дзержинском районе назвали в честь Героя РФ. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле нескольким новым улицам присвоены имена. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города. Согласно документам, в Заволжском районе теперь есть улица Троицкая, в Дзержинском - улица Сниткина, а во Фрунзенском сразу три новые улицы - 1-я Бондарная, 2-я Бондарная и Купца Светешникова.

Надея Светешников являлся крупным русским купцом и промышленником первой половины 17 века, имел торговые связи по России, в Англии, Европе и Персии. Купец являлся одним из лидеров Ярославского посада времен Смуты и спонсором ополчения Минина и Пожарского. Надея Светешников построил на берегу Волги крупную пятиглавую церковь Николая Чудотворца, которая получила название в честь своего основателя - Церковь Николы Надеина. Она стала первой среди каменных храмов, построенных посадскими людьми в 17 веке.

Улица Купца Светешникова находится между улицами Суздальской и Пожарского. Фото: Мэрия Ярославля

Улица Купца Светешникова находится между улицами Суздальской и Пожарского.

В Дзержинском районе на улицу Генерала Маргелова будет выходить улица Сниткина, Героя Российской Федерации. Сергей Сниткин, боец ярославского ОМОНа, принимал участие в локализации национального конфликта в Игушетии и Северной Осетии. Погиб в сентябре 1999 года в Дагестане во время освобождения от чеченских боевиков селений Чабанмахи и Карамахи.