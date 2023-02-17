Рыбинский завод «Вымпел» построит 52 катера для МЧС. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Рыбинский завод «Вымпел» построит 52 катера для МЧС. Соответствующий договор подписан между ОСК и рыбинским предприятием. Вчера, 16 февраля, исполнение заказа проверял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

- Сроки жесткие – поставка судов заказчику запланирована до декабря 2023 года. Катера будут нести службу в составе МЧС в Московской и Ленинградской областях, Крыму, Карелии, Калининграде, Ханты-Мансийске, Якутии и других регионах страны, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.