Экс-депутат Роман Фомичев попросил заменить срок принудительными работами

Роман Фомичев просит заменить неотбытый срок принудительными работами. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

Бывший депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев подал ходатайство в Рыбинский суд. Осужденный просит заменить неотбытый срок принудительными работами.

- Рассмотрение ходатайства назначено на 13 февраля, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В мае 2022 года Роман Фомичев был признана виновным по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывший народный избранник должен был выплатить штраф в 2 миллиона 998 тысяч рублей. После оглашения приговора Фомичева взяли под стражу прямо в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.

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