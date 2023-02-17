В правительстве Ярославской области создали два новых управления: кадровой политики и государственной службы. Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области создали два новых управления: кадровой политики и государственной службы.

Первое структурное подразделение – управление кадровой политики – будет формировать кадровые резервы для замещения должностей в органах власти. Также в компетенции ей го сотрудников окажется разработка и внедрение систем развития, обучения и оценки профессиональных компетенций. Кроме того, управление, которое возглавила Анастасия Артюшина, будет проводить различные межрегиональные мероприятия для развития кадрового потенциала региона.

Как пояснил глава Ярославской области Михаил Евраев, важно, чтобы каждый сотрудник проходил ежегодную оценку. От этого будет зависеть размер его годовой премии, если работник качественно выполняет свои обязанности.

- Если человек не соответствует должности, то с ним надо прощаться. От людей зависит все: от того, насколько профессионально работают специалисты, зависит ситуация в каждой из отраслей,- сказал Михаил Евраев.

В полномочия управления государственной службы войдет подготовка проектов актов представителя нанимателя, связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением контрактов, назначением на должность, присвоением классных чинов, освобождением от замещаемой должности, увольнением служащего, а также оформление соответствующих решений. Еще одна задача – реализация наградной политики. Руководить этим структурным подразделением будет Наталья Балакирева.