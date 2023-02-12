В Ярославле четвертые сутки ищут 27-летнего местного жителя

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле четвертые сутки ищут 27-летнего Сергея Ивашова. Он ушел из дома в Дзержинском районе города 9 февраля. С этого момент родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы Сергея: на вид 27-28 лет, рост 184 сантиметра, плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Пропавший был одет в серую куртку, спортивные штаны цвета хаки и черно-белые кроссовки.

С собой Сергей взял темно-синюю спортивную сумку.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.