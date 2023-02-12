В Ярославле две недели ищут 28-летнего мужчину

Приметы пропавшего

В Ярославле две недели ищут 28-летнего Евгения Паутова. Он ушел из дома в Заволжском районе города 31 января. С того момента родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы Евгения: на вид 26-28 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Пропавший был одет в куртку и брюки темно-зеленого цвета, а также черные ботинки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.