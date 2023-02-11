В Ярославле ручей, в котором жили бобры и ондатра, залили канализационными стоками

Ручей, впадающий в Волгу, загрязняют сточными водами. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители поселка Резинотехника в Ярославле обратились в отделение ОНФ с жалобой на загрязнение притока Волги.

Еще в прошлом году в этом безымянном ручье, который течет в овраге и впадает реку, нерестилась рыба, водились бобры и ондатры. На берегу собирались и взрослые, и дети. Жители Волгостроевской набережной опасаются, что в этом сезоне ничего подобного уже не будет. Из-за зловонных стоков, которые попадают в ручей из расположенной рядом промышленной зоны.

- Незамерзающий зимой ручей - это признак сточных вод. Мы зафиксировали тошнотворный канализационный запах, - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Местные жители пробовали решить проблему, обратившись в ЕДДС, но долгосрочного результата это не дало. Загрязнение ручья прекратилось всего лишь на несколько дней.

Специалисты взяли пробы воды и направили письмо в природоохранную прокуратуру.

- Виновники экологического бедствия должны понести наказание, - считают активисты.