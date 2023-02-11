В Ярославле у 19-летнего парня нашли наркотики

В Ярославле молодого человека задержали с 39 граммами "синтетики". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на улице Александра Додонова полицейские задержали 19-летнего молодого человека. В его вещах нашли два полимерных пакета и сверток. В них, как потом показала экспертиза, находились синтетические наркотики общим весом более 39 граммов.

- Изъятые наркотические средства предназначались для распространения на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.