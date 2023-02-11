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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 10:16

В Ярославле у 19-летнего парня нашли наркотики

Молодому человеку грозит лишние свободы на 20 лет
Полина Вачнадзе
В Ярославле молодого человека задержали с 39 граммами "синтетики".

В Ярославле молодого человека задержали с 39 граммами "синтетики".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на улице Александра Додонова полицейские задержали 19-летнего молодого человека. В его вещах нашли два полимерных пакета и сверток. В них, как потом показала экспертиза, находились синтетические наркотики общим весом более 39 граммов.

- Изъятые наркотические средства предназначались для распространения на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.