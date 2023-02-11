В Ярославле продают билеты на концерт, которого не будет

Ярославцам предлагают купить билеты на концерт, которого не будет. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин предупредил молодежь о возможном мошенничестве. Сейчас в Интернете распространяется информация о концерте музыкально группы "Полматери", который якобы пройдет в клубе "Мед" 15 февраля.

Билеты на мероприятие вовсю продают через специальный сервис. Однако проверка показала, что в этот день клуб не работает, а организаторы концерта даже не связывались и не согласовывали приведение мероприятия на указанной площадке в Ярославле.

- Обращаем внимание родителей и детей, что в настоящее время осуществляется продажа билетов на несуществующий концерт. Концерт данной группы не состоится. По фактам мошеннических действий обращайтесь в правоохранительные органы, - сказал Михаил Крупин.

Не так давно администрация театра имени Федора Волкова предупреждала о похожем. Аферисты продавали билеты на спектакли, которых не было в программе.