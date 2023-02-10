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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:28

В Ярославской области грузовик насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла 9 февраля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области грузовик насмерть сбил мужчину

В Ярославской области грузовик насмерть сбил мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Некоузском районе Ярославской области вчера, 9 февраля, произошло смертельное ДТП. Примерно в 19 часов на дороге «Некоуз - Шестихино - Борок» в районе деревни Новая Ура ехал грузовик «Хендай», за рулем которого был 35-летний водитель. В какой-то момент машина сбила мужчину, идущего по дороге. К сожалению, трагедии избежать не удалось.

- В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.