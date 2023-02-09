Ярославец Иван Кутырин примет участие в спортивно-развлекательном шоу

Атлет из Ярославля примет участие в шоу. ФОТО: телеканал СТС

Атлет из Ярославля Иван Кутырин примет участие в спортивно-развлекательном шоу "Суперниндзя". Иван - один из самых молодых участников, но ему, как и остальным атлетам, придется преодолеть очень сложную полосу препятствий.

Съемки программы проходили в Минеральных водах. В них приняли участие и опытные спортсмены, и звезды, и поклонники движения "ниндзя". Герои выходили на полосу препятствий в костюмах Человека-паука, Женщины-кошки, Гринча, советского учителя и многих других.

Погода не порадовали ни организаторов шоу, ни спортсменов - было холодно и шли дожди. Поэтому трассу периодически приходилось сушить, а участникам выдавать обувь с антискользящим покрытием.