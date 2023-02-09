Ремонт трамвайных путей в Ярославле начнут в 2023 году

Ремонт трамвайных путей в Ярославле начнется с улицы Блюхера. Фото: Мэрия Ярославля

На заседании муниципалитета Ярославля по экономической политике выступил заместитель гендиректора фирмы "Мовиста" Андрей Федоров. Эта компания заключила с правительством региона соглашение о трамвайной концессии, реализация которого начнется уже в этом году.

Первый этап работ - ремонт трамвайных путей на улице Блюхера. На втором этапе, который запланирован на 2024 год, приведут в порядок пути на улицах Урицкого, Бабича, Волгоградской и Труфанова. В этом же году будут закуплены новые трамваи.

- Финальная часть реализации проекта назначена на второй квартал 2025 года. После этого начнется полноценная эксплуатация новой системы, - цитирует Андрея Федорова ГТРК "Ярославия".

Гендиректор компании также ответил на вопрос о будущем сотрудников "Яргорэлектротранса":

- Персонал, который осуществляет транспортное обслуживание населения, мы планируем сохранить.

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