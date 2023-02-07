Молодых супругов из Ярославля «развели» на 1,5 миллиона телефонные мошенники

Муж и жена из Ярославля перевели мошенникам больше полутора миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле муж и жена 25 и 24 лет стали жертвами телефонных мошенников. Практика показывает, что «заговорить» аферисты могут не только пожилых людей, попадает и молодежь.

Сначала злоумышленники атаковали мужчину. Звонили с разных номеров, представлялись сотрудниками банка и полиции и в итоге уговорили оформить несколько кредитов, снять с карт деньги и перевести на «безопасные» счета.

- Затем потерпевшему предложили оплатить «налог» в 210 тысяч рублей, который якобы необходим для выплаты ему компенсации в 2 миллиона 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После того, как ярославец отдал деньги, мошенники переключились на его жену. Чтобы получить мнимую компенсацию, она также перевела «налог», набрав при этом кредитов. В общей сложности супруги отдали преступникам 1 миллион 549 тысяч рублей, взятых взаймы у банков.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.