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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 11:57

Молодых супругов из Ярославля «развели» на 1,5 миллиона телефонные мошенники

На удочку аферистов попадаются не только пенсионеры
Полина Вачнадзе
Муж и жена из Ярославля перевели мошенникам больше полутора миллионов рублей.

Муж и жена из Ярославля перевели мошенникам больше полутора миллионов рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле муж и жена 25 и 24 лет стали жертвами телефонных мошенников. Практика показывает, что «заговорить» аферисты могут не только пожилых людей, попадает и молодежь.

Сначала злоумышленники атаковали мужчину. Звонили с разных номеров, представлялись сотрудниками банка и полиции и в итоге уговорили оформить несколько кредитов, снять с карт деньги и перевести на «безопасные» счета.

- Затем потерпевшему предложили оплатить «налог» в 210 тысяч рублей, который якобы необходим для выплаты ему компенсации в 2 миллиона 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После того, как ярославец отдал деньги, мошенники переключились на его жену. Чтобы получить мнимую компенсацию, она также перевела «налог», набрав при этом кредитов. В общей сложности супруги отдали преступникам 1 миллион 549 тысяч рублей, взятых взаймы у банков.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.