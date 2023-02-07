57 человек заразились коронавирусом в Ярославской области 7 февраля

. 7 февраля в регионе поставлено 57 диагнозов COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. 7 февраля в регионе поставлено 57 диагнозов COVID-19, 12 человек вылечились, 11 пациентов госпитализированы. Новых смертей за сутки не зарегистрировано.

С начала пандемии по коронавирусу в регионе заболел 190 771 ярославец, умерли 2 890 человек.

В России за сутки выявили 7 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число госпитализированных составило 1 445 человек. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 67 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 7 регионах страны. Умерли 43 жителя страны.

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