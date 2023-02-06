Владимир Константинов ранее работал начальником ИК-12. ФОТО: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

В Рыбинске назначен новый заместитель главы по вопросам безопасности, сообщили в Муниципальном совете. Отвечать за эту сферу жизни города теперь будет бывший руководитель исправительной колонии №12 Владимир Константинов.

На протяжении последних пяти лет вопросами безопасности Рыбинска занимался Алексей Старухин.

Стало известно, в какую сумму обойдется ремонт Волжского парка в Рыбинске и что там планируют сделать.