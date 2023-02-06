Ремонт Волжского парка в Рыбинске обойдется в 99,7 миллиона рублей

В Рыбинске в этом году продолжится ремонт Волжского парка. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в этом году продолжится ремонт Волжского парка. Благоустройство обойдется почти в 100 миллионов рублей, 20 из них будут выделены по распоряжению главы региона Михаила Евраева.

В порядок планируют привести участок от улицы Луначарского до Аллеи Славы, а также мемориал «Огонь Славы».

- Организуем освещение и видеонаблюдение, смонтируем декоративный элемент – световую арку, выполним подсветку деревьев, установим лавочки, качели, спортивные и детские площадки - все, что нужно для активного и тихого отдыха. Волжский парк станет современным пространством, привлекательным для жителей и гостей города, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В парке сделают спортивную площадку для волейбола и баскетбола, уличные тренажеры, тропинки для скандинавской ходьбы, два туалета, декоративные элементы дополнит световое и музыкальное сопровождение.

Пешеходную зону вместо асфальта покроют декоративной плиткой, которая хоть и более затратна при укладке, но зато экономичнее ее содержание и ремонт.

- Отсев тропинок для скандинавской ходьбы выполним из полимерного материала, он более практичен в эксплуатации, - пояснил директор департамента ЖКХ Иван Дубино.

В настоящее время проект благоустройства проходит государственную экспертизу.