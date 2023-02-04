Появилось видео спасения беременной женщины и ее сына при пожаре в Ярославле

В Ярославле прохожие спасли женщину и ребенка. Скриншот с видео

Утром 4 февраля в доме №5 на улице Звездной в Ярославле начался пожар. Загорелась кухня в квартире на третьем этаже 9-этажки. В ней в момент ЧП находились маленький мальчик и его беременная мать. Женщина вместе с сыном бросилась на балкон и стала кричать.

По словам очевидцев, на еще до приезда спасателей им на помощь пришли несколько мужчин, которые в это время находились во дворе.

- Сначала сняли мальчика, потом помогли спустить женщине. Думали бежать за одеялом, чтобы в случае чего она могла на него упасть, но не успели. Женщину так сняли, - рассказывают соседи.

Из подъезда, в котором горела квартира, по данным регионального МЧС эвакуировали 50 человек.

- Спасибо полицейским, пожарным! Оперативно эвакуировали всех жильцов. Мы живем на 10 этаже, дым до нас добрался, - рассказывает жительница дома.