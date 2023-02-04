В Ярославле из горящей квартиры спасли беременную женщину и ее сына

С балкона горящей квартиры в Ярославле сняли девушку. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы пришли на помощь беременной женщине и ее маленькому сыну, которые оказались в горящей квартире.

Пожар на третьем этаже дома №5 на улице Звездной вспыхнул около 10 утра 4 февраля. Из окон балкона повалил черный дым и в этом дыму женщина просила о помощи. Под окнами сразу развернулась целая спасательная операция, часть которой сняли на видео очевидцы.

Двое мужчин забрались на балкон второго этажа и оттуда принимали погорельцев. Переборов страх, она все же сумела спустить к ним на руки. Несколько человек страховали внизу, на земле.

- Сначала спустили мальчика, потом помогли женщине. Думали бежать за одеялом, чтобы в случае чего она могла на него упасть, но не успели. Женщину так сняли, - рассказывают соседи.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар начался на кухне квартиры:

- Из квартир подъезда вывели 50 человек. Было сильное задымление.

Возгорание оперативно ликвидировали. В квартире повреждена только кухня на площади в 9 квадратных метров.

- Спасибо полицейским, пожарным! Оперативно эвакуировали всех жильцов. Мы живем на 10 этаже, дым до нас добрался, - рассказывает жительница дома.

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