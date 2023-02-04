В Ярославской области ожидаются морозы

В Ярославской области на следующей неделе заметно похолодает. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний месяц зимы в Ярославской области начался со снегопадов и аномально высокой для этого месяца температуры воздуха. Но оттепель, по прогнозам синоптиков Центра "Фобос", продержится в регионе недолго.

- Нынешний атмосферный фронт окажется последним в череде атлантических вторжений, а вслед за ним будет распространяться скандинавский антициклон. К началу следующей недели он захватит почти весь регион, и это будет началом коренной перестройки погодных процессов, - сообщили в Центре.

Правда, трескучих морозов ждать не стоит, разве что ночью. Периодически в ночное время столбики термометров будут опускаться до -15 градусов. Днем на следующей неделе температура воздуха ожидается не ниже -5.