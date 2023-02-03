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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:45

На дороги Рыбинска скоро выедет новый электробус

Сейчас его проверяют и обкатывают
Анастасия ГОЛУБЕВА
На дороги Рыбинска скоро выедет новый электробус. ФОТО: официальная группа «Рыбинскэлектротранс» ВКонтакте

На дороги Рыбинска скоро выедет новый электробус. ФОТО: официальная группа «Рыбинскэлектротранс» ВКонтакте

На дороги Рыбинска в скором времени выедет новый электробус «Сириус». Сейчас его тестируют в разных режимах - на максимально разрешенной скорости и в режиме «еду в пробке», ускоряют, замедляют.

- В кабине и в салоне созданы максимально комфортные условия работы и проезда. Известно, что модель нового электробуса оснащена комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, системами кругового обзора для маневрирования, датчиками дождя и света, а в салоне тепло и просторно, - рассказали в официальной группе «Рыбинскэлектротранс» ВКонтакте.