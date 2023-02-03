В Тутаеве с 6 февраля закроют пешеходную переправу. ФОТО: администрация Тутаева

В Тутаеве с 6 февраля пешеходная переправа через Волгу будет закрыта. Из-за оттепели и рыхлого льда она стала небезопасной для местных жителей. Вместо этого для тутаевцев через Ярославль пустят автобусы, стоимость проезда в одну сторону – 100 рублей.

Время отправления автобусов в рабочие дни:

- в 6:30 и 16:00 от кинотеатра «Экран» на левом берегу;

- в 7:00 и 18:00 от остановки «Центральная» на правом берегу.

Время отправления автобусов в выходные и праздники:

- в 10:00 и 18:00 от кинотеатра «Экран» на левом берегу;

- в 10:00 и 18:00 от остановки «Центральная» на правом берегу.

- С понедельника на переправе в Тутаеве будет организовано полицейское патрулирование. Пересечение Волги под запретом попадает под административное правонарушение, поэтому каждый будет нести личную ответственность, - сообщили в администрации города.