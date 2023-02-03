Жителей Ярославской области на Масленицу ждут интересные мероприятия Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 19 по 26 февраля будет проходить масленичная неделя. Для жителей региона приготовили интересные мероприятия.

В ярославском музее «Эмалис» пройдут мастер-классы по созданию кулонов, картин и украшений.

В Пошехонском краеведческом музее 21 февраля состоится программа «Масленица идет – веселье несет». В музее также пройдет мастер-класс «Банченый веник», традиционные забавы и угощения.

В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» 23, 25 и 26 февраля запланированы интерактивные занятия «Традиции празднования Масленицы», мастер-классы, на которых все желающие смогут смастерить масленичную куклу, а также театрализованная игровая программа на свежем воздухе.