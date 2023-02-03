В Рыбинском районе Деминскую лыжную трассу готовят к марафону Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинском районе Деминскую лыжную трассу вовсю готовят к марафону. В этом году ожидается рекорд по количеству участников. На основную 50-километровую гонку зарегистрировались уже 2800 человек.

В декабре 25 километров снежной трассы были готовы для тренировок.

— Сейчас высота снежного покрова составляет 30-40 см. Этого достаточно для проведения соревнований высокого уровня. В настоящее время продолжаем подготовку, делаем на трассе карманы в местах обгона и пунктов питания. В этом году мы сделали еще один параллельный первый подъем, чтобы избежать заторов и наложения стартовых волн. Перед подъемом будут стоять волонтеры и подсказывать, где лучше подняться, - рассказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Теперь трасса идет в обход жилых деревень. Это обеспечивает безопасность участников и сохраняет покой местных жителей. Также участок трассы перенесли с дороги общего пользования, сейчас она только пересекает ее.