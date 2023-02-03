В Ярославле волонтеров учат работать на Донбассе

В Добровольческом центре «Научись спасать жизнь» волонтеров обучают навыкам оказания первой медицинской и психологической помощи. Фото: Правительство Ярославской области

Сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области проводят обучение волонтеров, которые отправятся с гуманитарной миссией в новые регионы страны. В Добровольческом центре «Научись спасать жизнь» волонтеров обучают навыкам оказания первой медицинской и психологической помощи.

- Сейчас реализуем новый проект – для тех ребят, которые планируют поехать на приграничные территории восстанавливать мирную жизнь: помогать врачам в больницах, расчищать завалы, ремонтировать памятники, оказывать психологическую помощь и поддержку пожилым людям и детям, - пояснила заместитель председателя правительства области Вера Даргель.

Часть из тех, кто пришел на двухдневные курса, - ребята, которые уже были в зоне СВО. И они поняли, что знаний и умений им не хватает.

Участником может каждый ярославец, достигший 18-летнего возраста, опытный волонтер или специалист определенной сферы: врач, строитель, спасатель, преподаватель. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на федеральном портале «МЫВМЕСТЕ.РФ», пройти тестирование, онлайн-собеседование и представить ряд документов. Каждая гуманитарная миссия уникальна и длится от двух недель и более.