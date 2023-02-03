В Ярославской области 56 человек заразились коронавирусом 3 февраля

В Ярославской области 3 февраля выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области 3 февраля выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки новых смертей не зарегистрировано. В больницы госпитализированы девять пациентов, девять человек вылечились.

С начала пандемии в регионе заразились COVID-19 190 558 ярославцев, скончались 2 888 человек.

За минувшие сутки в России зафиксировано 9670 случаев COVID-19, а с начала пандемии выявлено 21 977 653 заражения. По данным на пятницу, 3 февраля, лидером по показателю является Москва, где за день заболели 2,8 тысячи человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 970 случаями. Тройку замыкает Самарская область - 353 инфицированных.