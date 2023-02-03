Ярославль лишился титула столицы Тотального диктанта

В 2023 году столицей Тотального диктанта будет не Ярославль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле прошло открытие научно-практической конференции Тотального диктанта. На мероприятии объявили город, который станет столицей Тотального диктанта в этом году - главную площадку организуют в Нижнем Тагиле.

- В 2022 году Ярославль получил статус столицы Тотального диктанта. Ярославцы смогли не только написать сам диктант, но и принять участие в лекциях, семинарах и в марафоне словесности, который прошёл в сентябре 2022 года. И вот сейчас в городе стартовала научно-практическая конференция Тотального диктанта, где собрались люди со всех уголков Российской Федерации и представители ближнего зарубежья, любящие и ценящие русский язык. В рамках конференции мы передаем статус столицы новому победителю - Нижнему Тагилу, - сказала заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова.

В этом году столицы выбирало не специальное жюри, а участники и поклонники акции. Напряженная борьба произошла между Омском и Нижнем Тагилом, но последний смог набрать максимум голосов. Главной площадка проекта откроется на Демидовском железоделательном заводе. Там 8 апреля Василий Авченко прочитает свой текст.