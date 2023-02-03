В ярославском ОНФ предложили эвакуировать автомобили без привлечения ГИБДД

Неправильно припаркованные автомобили создают опасность. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

В Ярославле ищут способы борьбы с неправильно припаркованными автомобилями. Активисты ярославского отделения Народного фронта предложили создать в городе специальную службу, которая сможет эвакуировать машины без привлечения сотрудников ГИБДД. Такая практика уже существует в Москве, Казани и некоторых других городах России.

- Будет обращение к губернатору Ярославской области, чтобы он на федеральном уровне решил этот вопрос. А на региональном уровне необходимо создать службу в рамках полномочий департамента городского хозяйства, - считает эксперт ОНФ Темур Абдуллаев.

Особенно актуальна проблема неправильно припаркованных автомобилей в центре Ярославля. У торгового центра «Аура» автомобилисты, жалея денег на платную стоянку, паркуют машины вторым рядом. В случае возгорания, пожарным расчетам будет проблематично подъехать к ТЦ. А на перекрестке улиц Победы и Некрасова неправильно припаркованные автомобили загораживают обзор водителям, подъезжающим к пешеходному переходу.