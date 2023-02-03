В Ярославской области приостановили выдачу загранпаспортов нового образца

В Ярославской области со 2 февраля приостановлен прием новых заявок на выдачу загранпаспортов нового образца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области со 2 февраля приостановлен прием новых заявок на выдачу загранпаспортов нового образца, срок действия которых 10 лет. По информации портала Госуслуги, документы с электронным носителем информации не будут оформляться до апреля.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, выдача загранпаспортов нового образца приостановлена по техническим причинам, не зависящим от Министерства внутренних дел.

Ярославцам предлагают несколько способов решения проблемы.

Если заявление на оформление паспорта с электронным носителем уже подано и необходим срочный выезд из страны, то можно в короткие сроки оформить загранку сроком действия в 5 лет.

- Госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем будет возвращена при отказе от получения услуги, - уточнили в МВД.

Даже заявление подано через МФЦ, то для решения всех вопросов необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции.