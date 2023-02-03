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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 7:38

Трое ярославцев могут остаться без машин из-за того, что пьяными сели за руль

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела
Полина Вачнадзе
Три жителя Кировского района Ярославля, которых повторно поймали пьяными за рулем, рискуют остаться без своих автомобилей.

Три жителя Кировского района Ярославля, которых повторно поймали пьяными за рулем, рискуют остаться без своих автомобилей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три жителя Кировского района Ярославля, которых повторно поймали пьяными за рулем, рискуют остаться без своих автомобилей. В отношении ярославцев 29, 37 и 39 лет возбуждены уголовные дела. Сейчас их машины – «Митсубиши», «Фольксваген» и «Шевроле» - арестованы и помещены на штрафную стоянку.

- В связи с изменениями в законодательстве, в некоторых случаях по решению суда автомобиль может перейти в собственность государства, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся уголовной ответственности за управление транспортными средствами. Часть 1 статьи 104.1 УК РФ дополнена пунктом «д», согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому и использованные им при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ, будут конфискованы в доход государства в случае вынесения обвинительного приговора.