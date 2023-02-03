Трое ярославцев могут остаться без машин из-за того, что пьяными сели за руль

Три жителя Кировского района Ярославля, которых повторно поймали пьяными за рулем, рискуют остаться без своих автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три жителя Кировского района Ярославля, которых повторно поймали пьяными за рулем, рискуют остаться без своих автомобилей. В отношении ярославцев 29, 37 и 39 лет возбуждены уголовные дела. Сейчас их машины – «Митсубиши», «Фольксваген» и «Шевроле» - арестованы и помещены на штрафную стоянку.

- В связи с изменениями в законодательстве, в некоторых случаях по решению суда автомобиль может перейти в собственность государства, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся уголовной ответственности за управление транспортными средствами. Часть 1 статьи 104.1 УК РФ дополнена пунктом «д», согласно которому транспортные средства, принадлежащие обвиняемому и использованные им при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ, будут конфискованы в доход государства в случае вынесения обвинительного приговора.