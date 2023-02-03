В Ярославль приехал министр науки и высшего образования РФ

2 февраля ЯрГУ имени Демидова посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 2 февраля, ЯрГУ имени Демидова посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он провел стратегическое совещание с руководством вуза и его ведущими учеными, на котором обсудили возможности привлечения в вуз абитуриентов из других регионов страны и планы по развитию университета.

Сейчас в Демидовской университете обучается более семи тысяч студентов, это примерно 20% от общего числа студентов Ярославской области. В состав вуза входят один учебный и два научных института, колледж, девять научно-исследовательских лабораторий, два центра коллективного пользования научным оборудованием, ИТ-парк, Центр трансфера технологий, 25 малых инновационных предприятий.

– Наш приоритет – развитие образовательных кластеров. Развиваем инновационные образовательные проекты, – сказал на встрече губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Школам и вузам важно работать в плотной связке с предприятиями во всех сферах. Мы, в свою очередь, должны не только выпускать квалифицированные кадры, но и создавать достойные условия оплаты и труда, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Ярославской области.

Министру рассказали о «Добро.Центре», в котором задействованы 2,7 тысячи волонтеров. Движение зародилось в 2014 году, в 2018-м был создан Центр добровольчества, а в 2022-м он получил франшизу Ассоциации волонтерских центров. Также вуз – активный участник общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, его студенты в том числе оказывают поддержку жителям в Донбассе.