Причал для паромной переправы в Тутаеве сделают в 2023 году

В Тутаеве оборудуют новый причал для паромной переправы. ФОТО: администрация Тутаевского района

Для организации переправу через Волгу в Тутаеве приобретут универсальный причальный комплекс. Такое решение было принято на заседании инвестиционной комиссии региона.

- Для приобретения комплекса планируем выделить 80,4 миллиона рублей из областного бюджета. Причал сможет обслуживать паромы различного целевого назначения и начнет работу уже в этом сезоне, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Планируется, что работы закончатся к маю. Причалы установят в тех же местах, где обычно останавливается паром. На зиму конструкцию будут демонтировать.

Без переправы Тутаев остался в 2021 году. С этого времени с берега на берег местные жители переезжают на теплоходе «Борис Кустодиев», когда нет навигации – на автобусе через Ярославль.