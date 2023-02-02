Причал для паромной переправы в Тутаеве сделают в 2023 году

В Тутаеве оборудуют новый причал для паромной переправы. ФОТО: администрация Тутаевского района
Для организации переправу через Волгу в Тутаеве приобретут универсальный причальный комплекс. Такое решение было принято на заседании инвестиционной комиссии региона.
- Для приобретения комплекса планируем выделить 80,4 миллиона рублей из областного бюджета. Причал сможет обслуживать паромы различного целевого назначения и начнет работу уже в этом сезоне, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Планируется, что работы закончатся к маю. Причалы установят в тех же местах, где обычно останавливается паром. На зиму конструкцию будут демонтировать.
Без переправы Тутаев остался в 2021 году. С этого времени с берега на берег местные жители переезжают на теплоходе «Борис Кустодиев», когда нет навигации – на автобусе через Ярославль.