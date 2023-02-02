«Найден. Мертв»: в Ярославской области завершили поиски мужчины, ушедшего на рыбалку

Сотрудники СКР по Ярославской области устанавливают обстоятельства гибели 63-летнего жителя Рыбинска. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Сотрудники СКР по Ярославской области устанавливают обстоятельства гибели 63-летнего жителя Рыбинска.

28 января мужчина ушел на рыбалку и не вернулся с нее. Родственники обратились в правоохранительные органы, к поискам пожилого человека подключились волонтеры. Мужчину нашли. К сожалению, уже мертвым.

Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в полынье Волги, недалеко от улицы Катерской в Рыбинске. Рыбак замерз.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.