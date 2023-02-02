Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:28

«Найден. Мертв»: в Ярославской области завершили поиски мужчины, ушедшего на рыбалку

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства его гибели
Полина Вачнадзе
Сотрудники СКР по Ярославской области устанавливают обстоятельства гибели 63-летнего жителя Рыбинска. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Сотрудники СКР по Ярославской области устанавливают обстоятельства гибели 63-летнего жителя Рыбинска. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Сотрудники СКР по Ярославской области устанавливают обстоятельства гибели 63-летнего жителя Рыбинска.

28 января мужчина ушел на рыбалку и не вернулся с нее. Родственники обратились в правоохранительные органы, к поискам пожилого человека подключились волонтеры. Мужчину нашли. К сожалению, уже мертвым.

Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в полынье Волги, недалеко от улицы Катерской в Рыбинске. Рыбак замерз.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.