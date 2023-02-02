В Ярославле назначили руководителя управления потребрынка, предпринимательств аи туризма

Начальником управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля стала Варвара Моисеева. Фото: Мэрия Ярославля

Новым начальником управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля стала Варвара Моисеева. До этого назначения она занимала пост заместителя директора регионального департамента имущественных и земельных отношений.

- В первую очередь необходимо выстроить эффективную работу по развитию туризма, сделать наш древний город максимально привлекательным для туристов и жителей. Ознакомлюсь и проанализирую основные задачи и направления работы управления для выстраивания эффективной и плановой работы. Надеюсь, что мой опыт и знания будут полезны городу, – сказала новый начальник.

Варвара Моисеева – выпускница ярославского университета имени П.Г.Демидова. В органах власти начала работать в 1998 году.