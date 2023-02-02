Ярославец хотел получить прибыль, но лишился полумиллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию по Фрунзенскому району Ярославля обратился 49-летний местный житель и рассказал о том, что стал жертвой мошенников.

В интернете мужчина увидел рекламу об инвестициях и получения прибыли. Он перешел по ссылке, оставил свой номер телефона, на который после этого стали звонить неизвестные, представлявшиеся финансовыми аналитиками.

- Следуя их инструкциям по телефону и в сообщениях в мессенджере, заявитель установил на мобильное устройство приложение, в котором выполнял различные манипуляции. Далее по указанию "аналитиков" мужчина через банковское приложение оформил на себя несколько кредитов, а полученные денежные средства перевел на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила 515 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ведется следствие.