В Ярославле нашли девушку, которая случайно повредила новогоднее украшение на Советской площади

Полицейские нашли девушку, сломавшую цифру на праздничной конструкции. Фото: Мэрия Ярославля

Сотрудники полиции нашли человека, повредившего цифру три новогодней конструкции на Советской площади. При помощи камер видеонаблюдения установили, что праздничное оформление сломала девушка. Произошло это случайно: 20-летняя ярославна присела на инсталляцию и та треснула.

Ущерб составил 80 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело «Вандализм, порча имущества в общественных местах», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Девушке, скорее всего, придется отвечать за сломанное украшение. Но в комментариях в социальных сетях ярославцы предлагают ей самой подать в суд.

- Эта инсталляция для селфи и подразумевается, что человек может присесть в середину нолика (сломалась цифра три – прим.авт.). Все так фотографируются во всех городах. Но в нашем случае производитель сэкономил и устроил судебную экономическую ловушку для потерпевшей, потому что намеренно создал непрочный экспонат, чтобы удешевить его, - пишут в соцсетях.

- А если бы дети подбежали и стали трогать, лазать. Это надо наказывать того, кто устанавливал. Ставишь, так ставь надежно, как следует, - говорят горожане.