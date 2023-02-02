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НовостиОбщество2 февраля 2023 10:13

В Ярославле нашли девушку, которая случайно повредила новогоднее украшение на Советской площади

Ущерб составил 80 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Полицейские нашли девушку, сломавшую цифру на праздничной конструкции.

Полицейские нашли девушку, сломавшую цифру на праздничной конструкции.

Фото: Мэрия Ярославля

Сотрудники полиции нашли человека, повредившего цифру три новогодней конструкции на Советской площади. При помощи камер видеонаблюдения установили, что праздничное оформление сломала девушка. Произошло это случайно: 20-летняя ярославна присела на инсталляцию и та треснула.

Ущерб составил 80 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело «Вандализм, порча имущества в общественных местах», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Девушке, скорее всего, придется отвечать за сломанное украшение. Но в комментариях в социальных сетях ярославцы предлагают ей самой подать в суд.

- Эта инсталляция для селфи и подразумевается, что человек может присесть в середину нолика (сломалась цифра три – прим.авт.). Все так фотографируются во всех городах. Но в нашем случае производитель сэкономил и устроил судебную экономическую ловушку для потерпевшей, потому что намеренно создал непрочный экспонат, чтобы удешевить его, - пишут в соцсетях.

- А если бы дети подбежали и стали трогать, лазать. Это надо наказывать того, кто устанавливал. Ставишь, так ставь надежно, как следует, - говорят горожане.