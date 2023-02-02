В Ярославле открылась благотворительная выставка Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 1 февраля, в зале Ярославского Союза художников открылась благотворительная выставка. На ней представлены около 140 картин 80 ярославских художников.

— Это необычная выставка, она носит благотворительный характер. У посетителей будет возможность не только посмотреть на работы ярославских художников, но и приобрести их. Цель акции — помощь участникам специальной военной операции. Вырученные средства пойдут в поддержку операции, некоторые произведения будут переданы в дар учреждениям культуры Донбасса для того, чтобы украсить их, — сказал заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Все желающие могут бесплатно посетить выставку до 5 февраля. Она открыта с 11 до 19 часов.