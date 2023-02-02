В трех районах Ярославской области планируют построить бассейны

Бассейны собираются построить в Борисоглебском, Брейтовском и Любимском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге прошла встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Тем для обсуждения было несколько, в том числе и строительство в регионе новых спортивных объектов по программе «Газпром – детям».

- В партнерстве нам удалось сделать серьезный шаг в развитии спортивной инфраструктуры области, и мы надеемся на продолжение сотрудничества, - сказал Михаил Евраев.

Глава региона поднял вопрос об отсутствии бассейнов в некоторых районах Ярославской области. И попросил рассмотреть возможность строительства физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в Борисоглебском, Брейтовском и Любимском районах.