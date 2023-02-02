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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 8:26

В Ярославле после дружеских посиделок погиб мужчина

Между приятелями произошел конфликт
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле после дружеских посиделок погиб мужчина

В Ярославле после дружеских посиделок погиб мужчина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 34-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В сентябре прошлого года в одной из квартир на улице Автозаводская приятели вместе выпивали. Посиделки получились неудачными, почти сразу мужчины начали ссориться. Ярославец бил 43-летнего знакомого по голове и телу. На этом он не остановился и вынес обидчика на улицу, оставив его около подъезда, где последний скончался.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.