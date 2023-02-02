В Ярославле после долгой болезни скончался врач скорой помощи

В Ярославле скончался врач медицины катастроф. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

В Ярославле скончался врач скорой помощи Валерий Соколов. Он умер после продолжительной болезни на 68-м году жизни.

Валерий Соколов много лет проработал врачом на «скорой» брагинской подстанции, в 2011 году перешел в бригаду экстренного реагирования, а потом стал дежурным отделения медицины катастроф.

- Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Валерий Александрович отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый к чужим проблемам, - рассказали о медике его коллеги.

Прощание с Валерием Соколовым пройдет завтра, 3 февраля, в ритуальном зале по адресу улица Чкалова, 4а, корпус 1. Начало в 11:00.