Достопримечательности Рыбинска украсят архитектурной подсветкой

В Рыбинске планируют подсветить храмы и исторические здания.
Фото: Правительство Ярославской области
Исторические здания Рыбинска планируют подсветить. В ближайшее время будут разработаны проекты эскизов архитектурной подсветки, в первую очередь – для Спасо-Преображенского собора. Подсветка на храме была установлена еще в 2007 году, но частично она уже пришла в негодность. Также идет поиск инвестора для восстановления внутренней росписи собора.
Также осветят здания Старой и Новой бирж, Никольскую часовню, пожарную каланчу и местный драматический театр на Крестовой.
- Часть проектов реализуем уже этим летом, здесь будет совсем другая атмосфера. После ремонта проработаем и проект архитектурной подсветки моста через Волгу, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время визита в Рыбинск.