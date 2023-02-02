Достопримечательности Рыбинска украсят архитектурной подсветкой

В Рыбинске планируют подсветить храмы и исторические здания. Фото: Правительство Ярославской области

Исторические здания Рыбинска планируют подсветить. В ближайшее время будут разработаны проекты эскизов архитектурной подсветки, в первую очередь – для Спасо-Преображенского собора. Подсветка на храме была установлена еще в 2007 году, но частично она уже пришла в негодность. Также идет поиск инвестора для восстановления внутренней росписи собора.

Также осветят здания Старой и Новой бирж, Никольскую часовню, пожарную каланчу и местный драматический театр на Крестовой.

- Часть проектов реализуем уже этим летом, здесь будет совсем другая атмосфера. После ремонта проработаем и проект архитектурной подсветки моста через Волгу, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время визита в Рыбинск.