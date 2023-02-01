В Ярославле мобилизованным предпринимателям предоставят отсрочки по аренде

Мобилизованным предпринимателям из Ярославля предоставят отсрочки по оплате аренды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ярославским предпринимателям, которые были мобилизованы или отправились на СВО добровольцами, предоставят отсрочку по оплате аренды муниципального имущества.

Как сообщил председатель КУМИ Денис Пуговишников, на время отсрочки не могут применяться никакие меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором сроков внесения платы за пользование недвижимостью или землей. Кроме того, на время службы арендатора, оплата коммунальных платежей ложится на плечи арендодателя.

- Договор аренды можно расторгнуть без применения штрафных санкций. Для этого необходимо направить арендодателю уведомление и приложить к нему документы, подтверждающие факт мобилизации, - пояснили в КУМИ.