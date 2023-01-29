В Рыбинске две пенсионерки после обращения в похоронное агентство остались без денег и без памятников

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное присвоение или растрата с причинением значительного ущерба". Фото: Полина Вачнадзе

В полицию Рыбинска обратились две пенсионерки - обе клиентки местного похоронного агентства. Одна обратились с заказом на изготовление памятника для родственника в августе прошлого года, вторая сделала заказ в октябре, но памятники так и не были изготовлены.

Тогда пенсионерки пошли в полицию. Там установили, что вся причина - 27-летнем стажере. Она взяла с клиенток оплату, но в кассу агентства деньги не вносила. 21 тысячу рублей и 24 тысячи женщина присвоила себе.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное присвоение или растрата с причинением значительного ущерба". Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.