Мошенники начали массово направлять на электронные почты фальшивые уведомления о долгах. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославской области под видом судебных приставов стали орудовать мошенники. Их задача – получить доступ к банковским картам доверчивых ярославцев.

- Мошенники начали массово направлять на электронные почты фальшивые уведомления о долгах, которые необходимо срочно оплатить. Также в письмах может содержаться информация о мерах принудительного характера и в виде ареста счетов и имущества, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Как правило, в рассылке имеются и ссылки для оплаты долгов. С их помощью аферисты получают доступ к персональным данным и реквизитам банковских карт. Поэтому не открывайте письма и уже тем более не переходите по ссылкам, которые вызывают у вас подозрения. Особенно если вы уверены, что долгов не имеете.

Настоящие сотрудники ведомства уведомляют о возбуждении исполнительного производства двумя способами: либо через личный кабинет на Госуслугах, либо почтовым отправлением.

При получении подозрительного сообщения на почту: - не открывайте вложенные файлы и не переходите по указанным ссылкам,

- воспользуйтесь сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Ярославской области, либо позвоните по номеру 88003030000 и проверьте наличие задолженности,

- в случае наличия задолженности, оплатите ее через портал Госуслуг или сформируйте квитанцию для оплаты в любой кредитной организации.